Con l'auto contro il muro, grave il conducente

Versa in gravi condizioni un pensionato di Gemona che, intorno alle 14, è rimasto vittima di un incidente stradale in via Bersaglio, a Gemona. Mentre stava conducendo la sua vettura ha incontrato un cantiere stradale di cui pare si sia accorto all'ultimo momento.

Non avrebbe notato i segnali e avrebbe così perso il controllo dell'auto finendo contro il muro di una casa. L'impatto è stato molto violento e il pensionato ha riportato lesioni serie.

È stato trasportato all'ospedale di Tolmezzo da un'ambulanza inviata sul posto dalla Centrale Sores di Palmanova. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona, a supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza del luogo dell'incidente.

Le cause sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per i rilievi e viabilità.