Con l'auto contro il muro, grave un 40enne

Grave incidente questa notte in via Dignano a Bonzicco intorno all'una e mezza. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Maiano, intervenuti sul posto per i rilievi, il conducente di una Fiat Punto, uomo di 40 anni di Dignano, ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro il muro di una casa. È rimasto incastrato e ha riportato gravi ferite.

Dopo l'allarme la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'elicottero sanitario decollato da Campoformido e l'ambulanza proveniente da Spilimbergo. In via Dignano anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo che hanno estratto dalle lamiere contorte il quarantenne usando il gruppo idraulico da soccorso.

Da lì la persona ferita è stata trasportata con l'autolettiga fino a una piazzola dove è stata affidata alle cure mediche dell'equipe sanitaria dell'elicottero. Poi il volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'uomo è grave, ma non sarebbe in pericolo di vita.