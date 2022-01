Con l'auto contro il muro, grave un 50enne

Si schianta contro un muro, lungo la statale 13 Pontebbana, a Venzone, e resta incastrato all'interno dell'abitacolo. Vittima della fuoriuscita autonoma, che non ha coinvolto altri mezzi, un uomo di 50 anni della zona, che è stato soccorso intorno alle 20 di ieri dall'equipaggio di un'ambulanza e dall'equipe medica dell'elicottero sanitario inviati dalla Sores di Palmanova.

L'uomo è stato poi trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita.

Rilievi, accertamenti e viabilità a cura dei Carabinieri della Stazione di Osoppo (Compagnia di Tolmezzo). Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Gemona del Friuli per la messa in sicurezza della Panda, gravemente danneggiata, della sede stradale, e a supporto del personale medico. L'auto è stata recuperata dal soccorso stradale Guerra Car Service di Gemona del Friuli.