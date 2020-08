Con l'auto contro il muro, poi scoppia un incendio

Incidente stradale poco dopo l'1.30 di questa notte ad Aiello del Friuli, lungo l'ex provinciale 65. Coinvolta una sola auto, una Volkswagen Polo, che è finita contro un muro, in via Genova Cavalleria, all'altezza del civico 20. A bordo alcuni ragazzi che sono riusciti a uscire prima che la vettura venisse avvolta dalle fiamme.

La strada è rimasta chiusa temporaneamente al traffico per permettere le operazioni di spegnimento dell'incendio e la messa in sicurezza del luogo dell'incidente, entrambe curate dal Vigili del Fuoco. Non è stato necessario l'intervento dei sanitari che comunque sono stati allertati.

La macchina è stata gravemente danneggiata dalle fiamme, ma conducente e occupanti (di 19 e 20 anni) ne sono usciti incolumi. Informato anche il sindaco, Andrea Bellavite. A segnalare l'incidente nella notte, dopo il forte botto che li ha destati dal sonno, sono stati diversi abitanti della zona.