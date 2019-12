Con l'auto contro il muro

Intorno alle 14 di oggi, i Vigili del fuoco del Distaccamento di Opicina, sono intervenuti in Strada Nuova per Opicina, per un incidente stradale. Per cause in fase di accertamento, un uomo ha perso il controllo del proprio veicolo andando a sbattere sul muro a fianco della carreggiata.

Il conducente, lievemente contuso, è stato preso in cura dal personale sanitario e successivamente trasportato all'ospedale per accertamenti. I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e l'area del sinistro. Sul posto i Carabinieri per i rilievi e la viabilità.