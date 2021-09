Con l'auto contro il palo della luce, ferito

Questa mattina, poco prima delle 11, i Vigili Del Fuoco del Distaccamenti di San Vito al Tagliamento sono intervenuti per un incidente stradale a San Giovanni di Casarsa, in via Sile.

Una Fiat Punto, per cause al vaglio dei Carabinieri della stazione di Cordenons, è uscita di strada ed è finita contro un palo della luce.

Pompieri e personale sanitario hanno stabilizzato l'occupante, ferito, prima del suo trasporto in elicottero all'ospedale di Udine. Quindi, i Vigili del fuoco si sono fatti carico della messa in sicurezza del palo danneggiato e dell'auto.