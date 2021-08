I Vigili del Fuoco di Pordenone sono intervenuti alle 2.30 in via della Repubblica, a Fiume Veneto, per un'incidente stradale dove è rimasta coinvolta una sola auto. Il conducente è rimasto illeso.

La vettura ha impattato contro un palo della pubblica illuminazione, abbattendolo e danneggiando anche una siepe. Il lavoro dei pompieri è consistito nel mettere in sicurezza lo scenario dell'incidente. Sul posto anche i Carabinieri.