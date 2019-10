Con l'auto contro il palo, due feriti

Alle ore 6.35 di oggi, la prima squadra della sede Centrale del Comando provinciale dei Vigili del fuoco di Trieste, è intervenuta in via Salata, a Trieste, per un incidente stradale.

Giunti sul posto hanno trovato un'auto che, per cause ancora da accertare, era andata a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica; i due occupanti, un uomo di 30 anni e una donna sono stati presi in carico dal personale sanitario.

I Vigili del Fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato e il palo pericolante. Sul posto la Polizia di Stato e i Vigili Urbani.