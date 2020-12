Con l'auto contro il palo, è grave

Incidente nel primo pomeriggio, poco dopo le 15.30, a Collalto di Tarcento, all'altezza della intersezione in prossimità dell'osteria "Da Mauro", lungo la statale 13 Pontebbana. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Cividale, intervenuti sul posto per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito contro un palo.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio della Croce rossa da Tarcento e i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli. La persona alla guida della vettura è stata estratta e soccorsa, poi trasportata all'ospedale di Udine in ambulanza. È grave ma non sarebbe in pericolo di vita. Disagi per il traffico.

Non è la prima volta che in questo punto della strada statale 13 si verificano incidenti, anche gravi.