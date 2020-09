Con l'auto contro il platano. Tre giovani feriti, uno è grave

Grave incidente stradale nella tarda serata di ieri, intorno alle 22, in via dei Colli, a San Daniele del Friuli, lungo la strada che porta dalla scuola Manzini verso i colli della Città dei Prosciutti. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Stazione di Codroipo, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di un'Alfa Romeo Mito ha perso il controllo della vettura ed è andato a schiantarsi contro un platano. Si tratta di un giovane di 22 anni della zona.

Nell'impatto è rimasto ferito in maniera seria ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Sono stati accolti al nosocomio di San Daniele anche altri due ragazzi che viaggiavano con lui e che sono rimasti feriti in maniera meno grave. Sul posto la Centrale Sores di Palmanova ha inviato un'ambulanza da San Daniele, l'automedica da Udine e un'autoambulanza da Spilimbergo.

I Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele sono intervenuti per estrarre il conducente che era rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo, affidandolo poi ai sanitari. Quindi hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e il luogo dello schianto.