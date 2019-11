Con l'auto contro il rimorchio del tir, ferita una donna

Incidente in corso Antonio Gramsci, ad Aquileia, intorno alle 23.30. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Palmanova, intervenuti per i rilievi, la conducente di una Fiat Punto, una donna originaria di Grado di 60 anni, ha perso il controllo della vettura che è finita contro il rimorchio di un tir in sosta.

L'auto ha riportato molti danni nella parte anteriore e la donna è stata liberata dall'abitacolo dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli che hanno messo in sicurezza i mezzi incidentati e bonificato la carreggiata.

Nonostante il terribile impatto la donna non avrebbe riportato lesioni particolarmente gravi. È stata affidata dai pompieri al personale medico di una ambulanza che l'ha trasportata in ospedale. Al momento dell'impatto a bordo del tir non c'era nessuno.