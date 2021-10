Con l'auto contro il semaforo, ferita una giovane

Alle 11, i Vigili del fuoco del distaccamento di Opicina, con in supporto l’autoscala e l'autogrù, sono intervenuti lungo la regionale 14 a Sistiana, in prossimità dello svincolo per Duino, a seguito di un incidente stradale.

Un'auto, per cause ancora da accertare, è andata a sbattere contro il semaforo. Ferita la conducente, una donna di 29 anni, presa in carico dal personale sanitario.

I pompieri, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza il mezzo incidentato, hanno rimosso il palo pericolante con l'ausilio dell’autogrù e dell’autoscala, in modo da mettere l'area in sicurezza per la pubblica incolumità. Sul posto anche il personale della Polizia di Stato e di Friuli Venezia Giulia Strade.