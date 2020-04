Con l'auto contro l'albero, donna in ospedale

Uscita autonoma lungo l'ex Provinciale 1, prima dell'abitato di Trebiciano, in comune di Trieste, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale. E' successo poco prima delle 15, alla progressiva chilometrica 18, tra Villa Opicina e Trebiciano.

La conducente di un'utilitaria, una donna di Trieste di 60 anni, diretta verso Opicina, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro un albero. Soccorsa dai sanitari, ha riportato diversi traumi ma non sarebbe grave; è stata portata in ospedale con l'ambulanza.

Sul posto la partenza di Opicina dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Trieste che ha messo in sicurezza il mezzo e l'area interessata dall'incidente.