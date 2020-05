Con l'auto contro l'albero, un ferito

Grave incidente alle 13.30 a Gemona del Friuli. Un'automobile è andata a schiantarsi, per cause in corso di accertamento, contro un albero che costeggia via Concordia al civico 92. Sul posto, per i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario.

Il conducente, di 41 anni, uscito autonomamente dal mezzo, è stato trasferito immediatamente al Pronto soccorso dell'ospedale di Udine con un forte trauma cranico.

La dinamica del sinistro è ora al vaglio dei carabinieri di Gemona della Compagnia Tolmezzo.