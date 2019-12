Incidente nel primo pomeriggio in via Meduna, a San Giorgio della Richinvelda. Poco prima delle 14, un'auto è uscita di strada abbattendo una colonnina del gas e un muretto di recinzione. Allertati dai vigili urbani di Spilimbergo, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Spilimbergo hanno messo in sicurezza l'impianto del metano in attesa della riparazione da parte della ditta di competenza. Nessuna conseguenza per il guidatore.