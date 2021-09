Con l'auto contro la parete di roccia

Incidente questa mattina lungo la regionale 14, alla progressiva chilometrica 140, nel comune di Duino Aurisina. Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di Aurisina, intervenuti per accertamenti, viabilità e rilievi, il conducente di una vettura, un cittadino romeno di 30 anni, ha perso il controllo della propria auto ed è finito contro la parete di roccia.

Violento l'impatto, tanto che la macchina ha perso parte del motore, finito sulla carreggiata a bordo strada. La fuoriuscita non ha coinvolto altri mezzi. Disagi per il traffico: la Strada Costiera è stata riaperta a senso unico alternato alle 10.15. Sul posto, dopo l'allarme con una chiamata al 112, la Sores ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza e dell'automedica, e la sala operativa del Nue ha allertato i Vigili del Fuoco. Miracolosamente illeso il conducente.