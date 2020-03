Con l'auto contro un albero, 22enne in ospedale

Incidente a San Giovanni al Natisone, lungo la strada provinciale 50, intorno a mezzanotte, vicino alla trattoria La Brava. Per cause in corso di accertamento, il conducente di un'Alfa Romeo ha perso il controllo del mezzo. Si tratta di un ragazzo di 22 anni del goriziano che è finito contro un albero. Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza. L'equipaggio sanitario ha stabilizzato il ferito, trasportato poi all'ospedale di Udine per tutte le cure del caso.

Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura incidentata e la bonifica del luogo dello schianto, oltre ai Carabinieri per tutti i rilievi e gli accertamenti.

Un altro incidente si è verificato poco prima delle 2 di questa notte in viale Palmanova, a Udine. Quattro i mezzi coinvolti, ma per fortuna nessuna persona è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato per rilievi e viabilità.