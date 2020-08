Con l'auto contro un albero, donna incastrata a Pozzuolo del Friuli

Incidente stradale poco dopo le 11 di oggi, domenica 2 agosto 2020, in via Leopardi, a Pozzuolo del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, la conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo ed è andata a schiantarsi contro un albero.

Nell'impatto è rimasta incastrata all'interno dell'abitacolo. D opo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza ed è decollato anche l'elicottero da Campoformido.

I Vigili del Fuoco del Distaccamento Volontario di Codroipo sono intervenuti per la messa in sicurezza della vettura incidentata e a fattivo supporto dell'equipe sanitaria. La donna è stata trasportata in ospedale, Santa Maria della Misericordia di Udine. Non sarebbe in gravi condizioni.