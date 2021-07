Con l'auto contro un albero, due feriti incastrati

Due persone sono rimaste gravemente ferite a seguito di un incidente stradale che si è verificato alle 6.20 di questa mattina, in via Orsaria, all'altezza del civico 17, nel comune di Premariacco, lungo la viabilità proveniente da Manzano, a circa 400 metri dall'Osteria Colutta.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale del Friuli, intervenuti sul posto per i rilievi e viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo del mezzo, che è andato a schiantarsi contro un albero, a bordo strada.

Sono stati inviati immediatamente i soccorsi, allertati da un automobilista di passaggio. Dal Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Gemona del Friuli sono partiti due mezzi. I pompieri hanno lavorato a lungo per liberare le due persone rimaste incastrate nell'abitacolo.

Una di queste, in condizioni gravi, è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia dall'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. L'altra persona è stata trasportata al nosocomio con l'ambulanza. I pompieri hanno messo in sicurezza la vettura incidentata e il luogo del sinistro, che non ha coinvolto altri mezzi.