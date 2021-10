Con l'auto contro un albero, ferito un 33enne

È finito in ospedale un uomo di 33 anni residente nel Medio Friuli, che, poco prima delle 3 di questa notte, ha perso il controllo della vettura che stava conducendo, una Renault Megane Station Wagon, in via Caterina Percoto, a Mereto di Tomba.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Stazione di San Daniele del Friuli, intervenuti per rilievi, viabilità e tutti gli accertamenti, l'uomo ha perso il controllo della sua vettura che è andata a schiantarsi contro un albero. Immediato l'allarme lanciato da alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 112 e la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza che ha trasportato il ferito all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine; ha riportato ferite severe, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.