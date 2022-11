Con l'auto contro un albero, muore un 21enne

Luca Mercanti, un giovane di 21 anni residente a Osoppo, ha perso la vita nella notte, a seguito di un incidente mortale in viale Volontari della Libertà, a Osoppo. La tragedia poco prima delle 3.30.

Per cause è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Radiomobile della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti per rilievi e viabilità, il ragazzo ha perso il controllo della vettura che stava conducendo ed è uscito di strada, andando a schiantarsi contro un albero.

Dopo l'allarme lanciato con una telefonata al Nue112, gli infermieri della centrale Sores hanno inviato immediatamente sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso atterrato nella piazzola di Osoppo.

Purtroppo per il giovane non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, nonostante tutti i tentativi di rianimazione del personale sanitario.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e a pieno supporto del personale sanitario.