Con l'auto contro un albero, quattro feriti

Un ragazzo ferito gravemente, in pericolo di vita, e altri tre giovani feriti in modo serio. E' il bilancio di un incidente stradale accaduto intorno all'una e mezza, in via Pola, a Pordenone, nei pressi del piazzale Filanda Marcolin, nel tratto che porta dalla stazione verso la zona della Fiera.

I quattro giovani, due ragazzi e due ragazze, tutti cittadini americani di stanza alla base Usaf di Aviano, stavano viaggiando a bordo di una vettura. Il conducente ha perso il controllo ed è andato a schiantarsi contro un albero. Nell'impatto, violentissimo, è rimasto ferito in maniera molto grave uno dei passeggeri, un giovane statunitense.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di quattro ambulanze e da Campoformido, è decollato l'elicottero.

Il ragazzo più grave è stato trasportato in volo nella notte al Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni critiche. Gli altri tre sono stati accolti in ospedale, trasportati con le ambulanze.

Sul posto i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone che hanno dato fattivo supporto al personale medico e hanno messo in sicurezza il mezzo incidentato rimanendo sul luogo della fuoriuscita autonoma fino alle 3 di questa mattina. Rilievi, accertamenti e viabilità cura degli agenti della Polizia di Stato della Questura di Pordenone. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi.