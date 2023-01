Incidente questa mattina, intorno alle 7, in via del Collio, a San Giovanni al Natisone. Per cause in corso di accertamento, una persona al volante ha perso il controllo della vettura, che è andata a finire contro un muro e la recinzione di una casa.

Ferite fortunatamente non gravi per la persona coinvolta, soccorsa dal personale sanitario e accompagnata al pronto soccorso di Palmanova per le cure del caso. Sul posto anche i Vigili del fuoco e le forze dell'ordine.