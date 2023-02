Con l'auto contro un muro della Costiera

Incidente, questa mattina, intorno alle 5, lungo la Costiera, a Sistiana, all'altezza del bivio con il raccordo autostradale Ra13. Per cause in corso di accertamento, il conducente ha perso il controllo dell'auto, che è andata a schiantarsi sui muretti di roccia che delimitano la strada.

Dopo la chiamata al 112, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e i Vigili del fuoco. L'uomo è stato trasportato all'ospedale di Cattinara fortunatamente con ferite non gravi.