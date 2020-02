Con l'auto contro un muro di pietre: illesi due bambini

Incidente stradale poco dopo le 17.30 a Sgonico, lungo la provinciale 18. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Ford Fiesta ha perso il controllo dell'auto ed è andata a schiantarsi contro un muretto carsico.

Viaggiava con due figli. Sul posto, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto un'ambulanza e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e dell'area dell'incidente.

Si tratta di una fuoriuscita autonoma che non ha coinvolto altri mezzi. Le condizioni della madre e dei figli che viaggiavano con lei non destano preoccupazione. Per tutti i rilievi la Polizia di Stato.