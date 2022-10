Con l'auto contro un muro, intrappolata nell'abitacolo

Una giovane donna è rimasta ferita nella notte, intorno alle 2, a seguito di un incidente che si è verificato in via Volontari della Libertà, a Osoppo. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, ha perso il controllo della vettura ed è andata a schiantarsi contro un muro; non sono stati coinvolti altri mezzi.

Dopo la chiamata di aiuto, gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza proveniente da Gemona del Friuli e l'elisoccorso; il velivolo è atterrato nella piazzola di Rivoli di Osoppo.

La giovane ferita è rimasta imprigionata all'interno dell'abitacolo ed è stata liberata dai Vigili del Fuoco che poi l'hanno affidata alle cure dei sanitari. E' stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine in condizioni serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.