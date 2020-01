Con l'auto contro un palo, atterra l'elicottero

Paura questa mattina, poco dopo le 8, a Pravisdomini, dove il conducente di una vettura ha perso il controllo dell'auto ed è andato a schiantarsi contro il palo dell'illuminazione pubblica. Per l'autista e le persone che viaggiavano con lui si è temuto il peggio tanto che, dopo l'allarme, la centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto non solo l'ambulanza ma anche l'elicottero sanitario, atterrato a poca distanza dal luogo dell'incidente.

Sono stati inviati anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Motta di Livenza a supporto del personale medico e per la messa in sicurezza del mezzo che si è schiantato. Per fortuna le condizioni delle persone coinvolte si sono rivelate poi meno gravi del previsto.