Con l'auto contro un palo della luce, ferito

Incidente in via Matteotti a Cervignano del Friuli poco prima delle 20 di ieri. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, intervenuti per i rilievi e viabilità, un uomo ha perso il controllo della sua auto ed è finito contro un palo della pubblica illuminazione. Il conducente è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Palmanova; si tratta di un cittadino straniero di 41 anni residente in zona.

Nel sinistro è rimasto danneggiato anche il palo della corrente: questo ha causato un guasto nella erogazione e diverse abitazioni infatti sono rimaste al buio.

Sono stati subito informati i tecnici dell'Enel, che si sono attivati per risolvere il black out, e anche l'amministrazione comunale di Cervignano, in particolare il sindaco Gianluigi Savino.

L'uomo coinvolto nella fuoriuscita autonoma non è rimasto ferito in maniera seria; sul posto anche i Vigili del Fuoco, oltre a un carro-attrezzi per la rimozione della vettura che si è schiantata.