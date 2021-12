Con l'auto contro un pilone, miracolata una famiglia

Fortunatamente nessune conseguenze per il conducente di 63 anni di una Mazda CX-5 che, intorno alle 15, si è schiantato contro un pilone, lungo la rampa di accesso alla rotonda di Tolmezzo; illese miracolosamente anche la moglie e la figlia che viaggiava con lui.

Sul posto Polizia Locale della Comunità della Carnia, per rilievi, viabilità e accertamenti, e i Vigili del Fuoco del Distaccamento del capoluogo carnico, per la messa in sicurezza del veicolo.

La famiglia, di Cavallino Treporti (Venezia), stava raggiungendo la seconda casa in Carnia.