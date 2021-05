Con l'auto contro una casa, gravissima una 31enne

Una ragazza di 31 anni versa in gravissime condizioni a seguito delle ferite riportate in un incidente accaduto poco prima delle 21 di ieri, in comune di Osoppo, in via Giacomo Matteotti.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Tolmezzo, intervenuti sul posto per i rilievi e la viabilità, la giovane donna, del posto, ha perso il controllo della sua vettura ed è andata a schiantarsi con la parte laterale sinistra dell'auto contro lo spigolo di una casa.

L'impatto è stato violentissimo ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gemona del Friuli per supportare il personale medico inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, per estrarre la ragazza dalla vettura, vistosamente danneggiata. L'equipe sanitaria ha intubato la donna ferita; quindi la corsa in ospedale.

Recupero della vettura a cura della Car Service Guerra di Gemona del Friuli.