Con l'auto contro una mietitrebbia, un ferito

Incidente tra una mietitrebbia e una vettura nella prima serata di ieri, nella frazione di Farla, nel territorio del comune di Majano.

Per cause in corso di accertamento, i due mezzi si sono scontrati e il conducente della macchina è rimasto ferito, trasportato dall'equipaggio di un'ambulanza all'ospedale, in condizioni non gravi.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco Volontari di San Daniele del Friuli che hanno messo in sicurezza i due veicoli coinvolti nello schianto e la sede stradale.