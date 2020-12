Con l'auto contro una recinzione

Incidente nel tardo pomeriggio di ieri, poco dopo le 17, a Lignano Sabbiadoro. La squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento volontario locale è intervenuta in viale delle Terme dove una vettura, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, è uscita di strada, andando a sbattere contro una recinzione metallica.

I pompieri hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell’area del sinistro. Illeso il conducente; l’incidente non ha coinvolto altre auto.