Intorno alle 7.30 di oggi, lungo la regionale 353, nel comune di Muzzana del Turgnano, all'altezza di Casali Franceschinis, per cause in corso accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Latisana, una vettura Opel Corsa, condotta da una giovane del Medio Friuli, è finita fuori strada. La ragazza al volante è rimasta ferita ed è stata trasportata con l'ambulanza al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Latisana, per accertamenti.