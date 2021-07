I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti, poco prima delle 13, in via Versutta, a Casarsa, per l’uscita autonoma di un'auto. I pompieri hanno provveduto a liberare i due passeggeri e mettere in sicurezza la vettura e hanno dato supporto al personale sanitario, giunto sul posto con l'ambulanza da San Vito al Tagliamento e l’auto medica da Pordenone.

I due feriti sono stati portati all’ospedale di San Vito per accertamenti. Sul posto anche la Polizia locale di Casarsa.