Con l'auto fuori strada a Sedegliano, giovane ferito

Alle 2.30, la squadra dei Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di Codroipo è intervenuta a Sedegliano per un incidente lungo la regionale 463, dopo l'abitato di Rivis, in direzione Dignano. Giunti sul posto i pompieri hanno trovato un'auto uscita autonomamente e finita nel fosso a bordo strada.

Mentre il personale sanitario si prendeva cura dell'automobilista ferito, per fortuna in modo lieve, un ragazzo di 23 anni, Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo incidentato e dell'area del sinistro. Sul posto anche il personale dell'Arma dei Carabinieri per i rilievi.