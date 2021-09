Con l'auto fuori strada a Tarvisio, 23enne in ospedale

Incidente poco dopo le 23 di ieri, lungo la strada statale 13 Pontebbana, a Tarvisio, all'altezza dell'accesso che porta alla cabinovia del Lussari. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della stazione di Moggio Udinese, intervenuti per i rilievi e la viabilità, la giovane conducente di una vettura, una ragazza di 23 anni, di Tarvisio, ha perso il controllo ed è finita fuori strada rimanendo ferita, trasportata con l'ambulanza all'ospedale di Tolmezzo.

Fortunatamente non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tarvisio, per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale.