Con l'auto fuori strada a Udine e San Michele

Due incidenti nella notte hanno richiesto l'intervento dei sanitari e dei Vigili del Fuoco.

Il primo si è verificato intorno alle 22 a San Michele al Tagliamento, in Borgo San Filippo, lungo via San Filippo.

Per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura, un giovane uomo, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada, rimanendo incastrato all'interno dell'abitacolo.

È stato liberato dai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Latisana che poi lo hanno affidato alle cure mediche della equipe di un'autolettiga. Allertato anche l'elicottero sanitario.

Il secondo incidente si è verificato alle 4.45 di questa mattina, in via Lumignacco, a Udine, vicino al distributore Costantin. Anche in questo caso si tratta di una fuoriuscita autonoma con una persona rimasta ferita, ma in maniera non grave. Si tratta di un uomo di 55 anni, cittadino straniero, al volante di una Renault Megane.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando di via Popone per la messa in sicurezza del veicolo e della sede stradale. Rilievi dei Carabinieri della Radiomobile della compagnia di Udine.