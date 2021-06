Con l'auto fuori strada, due feriti

E’ di due persone ferite, in modo non grave, il bilancio di un incidente avvenuto questa mattina, intorno alle 8, lungo l’ex provinciale 42 a Resiutta. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Moggio Udinese, l’auto sulla quale viaggiavano è uscita di strada. Conducente e passeggero, entrambi del Canal del Ferro, sono stati soccorsi dal personale sanitario e trasportati in ospedale per le cure del caso. I Vigili del fuoco di Gemona si sono fatti carico della messa in sicurezza del tratto e del veicolo incidentato.