Con l'auto fuori strada, due persone ferite

Due persone sono state soccorse per le ferite riportate a seguito di un incidente, nella tarda mattinata, a Frattina di Pravisdomini. Viaggiavano su un'auto che, per cause al vaglio, è finita fuori strada, in un fossato, lungo l'ex provinciale 1.

Immediata la chiamata di aiuto giunta al Nue 112: gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l'elisoccorso del Suem di Treviso, un'automedica e un'ambulanza.

Le due persone sono state soccorse e trasportate, entrambe in codice giallo, una con l'elicottero e una con l'ambulanza, all'ospedale Santa Maria degli Angeli di Pordenone.

Le equipe sanitarie hanno operato in piena sinergia con i Vigili del fuoco.