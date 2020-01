Con l'auto fuori strada, ferito un 35enne

Incidente, intorno alle 23, a Moimacco, in prossimità della rotatoria; è rimasto ferito un uomo di 35 anni che ha perso il controllo dell'auto. È stato trasportato all'ospedale di Udine in ambulanza con un trauma cranico. Non è in pericolo di vita. Sul posto i Vigili del Fuoco. Il sinistro non ha coinvolto altri mezzi.

Sempre nella notte si è verificato l'ennesimo investimento di animale selvatico. Un cinghiale è stato travolto in Borgo Sant'Antonio, a Villa Santina, intorno alle 21, dal conducente di un'auto che, per fortuna, non ha riportato lesioni. La vettura, invece, una Volvo, è rimasta danneggiata nella parte anteriore; in particolare si è spaccato il radiatore.