Con l'auto fuori strada, giovane donna incastrata

Incidente intorno alle 21 di ieri sera. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti di una pattuglia della Polizia di Stato, intervenuti per rilievi e viabilità, una giovane donna ha perso il controllo della sua auto ed è rimasta incastrata a seguito dell'impatto. Non sarebbero coinvolti altri mezzi.

Dopo l'allarme, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto i Vigili del Fuoco di Gorizia, intervenuti con tre mezzi, e l'ambulanza. La giovane è stata estratta dai pompieri. Le sue condizioni paiono serie. È successo nel territorio del comune di Medea, lungo la viabilità che collega alla rotonda di Angoris con lo stesso comune di Medea, in prossimità della località di Borgnano.