Con l'auto fuori strada in via Stiria, conducente incastrato

Due gravi incidenti si sono verificati nella prima serata di oggi a Udine. Per cause in corso di accertamento una vettura è finita fuori strada in via Stiria, a Udine. Nell'impatto la persona che era alla guida dell'auto è rimasta incastrata ed è stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del Comando di via Popone per liberarla.

Le operazioni non sono state semplici e si sono svolte in collaborazione con il personale medico di un'ambulanza che ha poi trasportato la persona in ospedale. Sarebbe in gravi condizioni.

Un secondo incidente si è verificato in viale Venezia e ha coinvolto due vetture. Anche in questo caso sono intervenuti Vigili del Fuoco e due persone sarebbero rimaste ferite in maniera, però, non grave.