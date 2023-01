Con l'auto fuori strada, muore sul colpo

Tragedia, nel pomeriggio, a Udine. Un 78enne, originario di Trasaghis ma residente in città, è deceduto in un incidente accaduto, poco dopo le 17.30, in via Emilia, all'altezza del civico 36, a Beivars.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, ha perso il controllo della sua Dacia Sandero che, mentre procedeva verso il centro città, è uscita di strada, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La vettura ha urtato una seconda auto posteggiata e il muro di cinta di un'abitazione.

Dopo la chiamata di aiuto al 112, sul posto sono state inviate un'automedica, un'ambulanza e i Vigili del fuoco. I rilievi del sinistro sono stati effettuati da una pattuglia del nucleo Pronto Intervento e viabilità della Polizia Locale di Udine.

Per l'anziano, purtroppo, non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso, nonostante gli sforzi dei sanitari. Non è escluso che il 78enne abbia accusato un malore.