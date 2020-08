Con l'auto nei campi, conducente incastrato

Incidente, questa mattina, intorno alle 6.45, a Latisana, lungo la regionale 354, che nel tratto prende il nome di via Lignano Nord. Per cause in corso di accertamento, una vettura è uscita autonomamente di strada, finendo la sua corsa in un campo.

Sul posto i Vigili del fuoco del distaccamento di Lignano e il personale sanitario, che hanno prestato soccorso al conducente ferito, rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo. Una volta affidato alle cure dei sanitari, i pompieri hanno messo in sicurezza l'auto.