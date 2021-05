Con l'auto nel campo, ferito il conducente

Incidente nel primissimo pomeriggio a Buttrio. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale Comunità Friuli Orientale, intervenuti per rilievi e viabilità, il conducente di una vettura, un uomo di Udine, ha perso il controllo; la macchina è finita fuori strada, oltre il guardrail, in un campo. L'incidente si è verificato a lato della statale 56, poco prima della svolta per la variante di Premariacco.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla base di Campoformido e atterrato in un campo. L'uomo è rimasto ferito in maniera grave. È stato intubato e trasportato d'urgenza in volo al Santa Maria della Misericordia. È stato necessario bloccare temporaneamente il traffico per permettere le operazioni di soccorso.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco del Comando centrale di Udine a supporto del personale sanitario e per la messa in sicurezza della vettura incidentata.