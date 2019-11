Con l'auto nel campo, grave una neopatentata

Incidente stradale a Majano ieri, intorno alle 18, in via Udine, lungo la provinciale. Si tratta di una fuoriuscita autonoma di una vettura che si è cappottata in un campo; vittima della fuoriuscita autonoma una ragazza di 19 anni residente a Tarcento, neopatenta.

La giovane ha riportato un brutto trauma al torace. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Codroipo, per rilievi e accertamenti. La ragazza è stata stabilizzata dall'equipe medica di un'ambulanza e trasportata all'ospedale di San Daniele del Friuli. Ha riportato lesioni serie ma non è in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.