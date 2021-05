Con l'auto nel canale a Camino al Tagliamento

Nella notte, alle 0.45 circa, la squadra del distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco di Codroipo è intervenuta in via Tagliamento, a Camino al Tagliamento, per un'incidente stradale.

Giunti sul posto i pompieri hanno trovato una vettura che, per cause ancora in fase di accertamento, era uscita di strada, finendo in un canale al bordo della carreggiata.

La conducente, ferita, era già stata presa in carico dal personale sanitario, che l'ha trasportata in ospedale in condizioni non gravi. I Vigili hanno provveduto a mettere in sicurezza il veicolo incidentato e l'area del sinistro. Sul posto, per i rilievi del caso personale dell'Arma.