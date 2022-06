Con l'auto nel canale, conducente miracolato

E’ piombato con la propria macchina all’interno di un canale. Se l’è cavata con qualche escoriazione l’automobilista che, nella notte, è rimasto coinvolto in un incidente a Pavia di Udine.

In via Garibaldi, per cause in corso di accertamento ma, probabilmente, anche a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, l’uomo ha perso il controllo della vettura, terminando la corsa dentro un canale che, fortunatamente, aveva poca acqua. La macchina si è quasi cappottata.

Il conducente è riuscito a uscire autonomamente e a chiamare i soccorsi. Sul posto i Cigili del fuoco e il personale sanitario.