Con l'auto nel canale, ferita la conducente

Perde il controllo della sua auto e finisce in un canale, sotto a un ponticello di cemento, dopo avere sbattuto contro un palo nella parte della fiancata sinistra.

L'incidente si è verificato lungo l'ex provinciale 65, nel territorio di Bagnaria Arsa, sulla viabilità che da Privano porta a Jannes di Aiello del Friuli, poco prima delle 14.30. La donna al volante della vettura è rimasta ferita, per fortuna non in maniera grave. È stata assistita dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli per la messa in sicurezza della macchina e a supporto del personale medico. Per tutti i rilievi e la viabilità i Carabinieri della Compagnia di Palmanova.