Con l'auto nel canale, grave un anziano

Un uomo di 88 anni di Zoppola è rimasto ferito in maniera seria a seguito di un incidente accaduto, poco prima delle 13, lungo l'ex provinciale 6, tra Bannia e Cusano, nel territorio del comune di Fiume Veneto.

Per cause al vaglio della Polizia Locale del Comune di Fiume Veneto, intervenuta con una pattuglia per rilievi, accertamenti e viabilità, il pensionato, al volante di una Opel Meriva, si è scontrato con un furgone; l'anziano ha perso il controllo della vettura ed è finito in un canale a bordo strada, senz'acqua, rimanendo incastrato nell'abitacolo.

Il conducente del furgone, un uomo 47 anni di Azzano Decimo, si è recato autonomamente in ospedale per le medicazioni.

Dopo l'allarme, lanciato con una chiamata al 112, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio di un'ambulanza e l'elicottero decollato dalla elibase di Campoformido. L'88enne è stato stabilizzato e trasportato in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.

Sul posto, a fattivo supporto dell'equipe sanitaria e per la messa in sicurezza del veicolo incidentato, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di San Vito al Tagliamento.